КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенергия за август
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР, Комисията/ прие решение, с което определи компенсации за месец август 2025 г. за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител. Ежемесечното определяне на компенсациите е задължение на регулатора и е част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, заложен в промените на Закона за енергетиката /ЗЕ/.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран като цената за битовите потребители е фиксирана от регулатора за едногодишен период. Съгласно Закона за енергетиката дружествата-доставчици са задължени да закупуват необходимата електрическа енергия от борсовия пазар на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.август закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“, която е предварително отчетена в издадените фактури. Компенсацията покрива разликата между постигнатата средно претеглена цена на закупената електрическа енергия от борсовия пазар, от една страна, и определената от КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 MWh – от друга. При определяне на конкретния размер на компенсациите КЕВР прилага нормативно заложени механизми за корекция, с цел да се предотвратят недобросъвестни практики на крайните снабдители.

С въведения механизъм битовите потребители на електрическа енергия получават стабилна и предсказуема фактура, независимо от колебанията на цените на борсовия пазар всеки месец.

За периода 01.08.2025 г. – 31.08.2025 г. компенсациите за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са определени както следва :

1. 49,37 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

2. 49,55 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

3. 49,55 лв./MWh, без ДД - за битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

4. 4,74 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕСП Златни Пясъци“ ООД ;








