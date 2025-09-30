Новини
КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври
Автор: Емануела Вилизарова 16:05Коментари (0)64
©
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 31,19 евро/MWh е благоприятна за българските битови и стопански потребители на природен газ, тъй като е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси. Така например, октомврийските фючърси на водещата газова борса TTF в Нидерландия са в размер на около 32,5 евро/MWh.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз“ е осигурил за м. октомври количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. октомври - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. октомври 2025 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.








