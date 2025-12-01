КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за декември спрямо ноември
Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh). Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.
