КФН: Няма да допуснем повишаване на цените, таксите и услугите в небанковия финансов сектор
Автор: Десислава Томева 11:30Коментари (0)139
©
КФН няма да допусне повишаване на цените, таксите и услугите в небанковия финансов сектор, заради въвеждането на еврото. Това обяви председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански в Благоевград. Областният град беше поредната спирка от информационната кампания за въвеждането на еврото, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка.

"КФН държи пълен контрол  върху цените на подназорните лица. Както всеки може да види – не са поскъпнали нито застраховките, нито услугите в инвестиционния сектор, нито пък таксите на пенсионните фондове. Ще продължаваме да контролираме строго този процес, за да гарантираме, че българските граждани няма да бъдат ощетени от въвеждането на новата валута“, заяви Васил Големански пред пълната зала "22 септември“ в Благоевград.

"Българските граждани няма да подписват нови договори, анекси или допълнителни споразумения. Процесът по въвеждане на еврото ще бъде изцяло автоматичен, прозрачен и сигурен – това е основен приоритет на КФН“, заяви още председателят на КФН.

Той акцентира, че благодарение на активната работа на КФН всички поднадзорни лица вече обявяват цените си едновременно в левове и евро.

Васил Големански призова гражданите да бъдат бдителни и да сигнализират при опити за измами, сред които и подписване на документи или допълнителни плащания, свързани с преминаването към еврото. "КФН е готова да реагира незабавно при всяко нарушение, за да защити интересите на потребителите“, увери той.



