КНСБ: Ако удължат бюджета, няма да се вдигнат заплатите на 500 хил. българи
© БНТ
Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че ако бъде приет удължителен Закон за бюджета около половин милион души, които работят в обществения сектор, няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари.
"Нека да слушаме тези от площада. Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден. Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", заяви пред Пламен Димитров.
Още по темата
/
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
15.12
Още от категорията
/
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
11:28
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
10:29
Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация
10:20
Очаква ни студена утрин
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:59 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.