ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславовa
"Въпреки че си получават заплатите, очевидно тази комисия отказва да си върши работата", каза още Василев.
По думите на Лена Бориславова Антикорупционната комисия не желае да събере показанията, защото знае, че истината боли.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
09:18 / 06.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия", има задръстване, а трафикът се регулир...
08:42 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Малко българи имат повод да почерпят днес
08:45 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хора...
09:04 / 06.10.2025
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
08:48 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета