оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда.
За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.
В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
© Булфото
Още по темата
/
Асен Василев: Излизането Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят
14:18
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
13:55
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Още от категорията
/
Как филтърът за кафе, зехтинът и пяната за бръснене могат да ви помогнат в почистването на колата
14:01
Ако всеки ден пиете кафето си в пластмасова чаша, за година поглъщате над 360 хил. микропластмасови частици
13:48
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
08:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.