Конституционният съд отхвърли искането на 49-ма народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решенията на 51-вото Народно събрание за избиране на министър-председател на Република България, за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет на Република България, приети на 16 януари 2025 г.В мотивите си Конституционният съд посочва:Решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици.В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението е прието единодушно.