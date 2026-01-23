КС отхвърли искането за нелегитимност на кабинета "Желязков"
©
В мотивите си Конституционният съд посочва:
Решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици.
В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението е прието единодушно.
Още по темата
/
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
22.01
Запрянов: Одобрен е проект за инвестиционен разход за придобиване от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс
21.01
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
19.01
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5", два месеца преди избори, е несериозен
18.01
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.