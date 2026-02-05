Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес на заседание искането на състав на Апелативен съд – Варна относно и.ф главен прокурор Борислав Сарафов, както и неговите правомощия, бе допуснато за разглеждане от Конституционния съд. Това става ясно от справка на сайта на КС.

Предметът на подаденото искане е установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 ЗСВ (обн., ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).

В началото на 2026г. председателят на Конституционния съд Павлина Панова предостави 14-дневен срок на състава на Апелативния съд във Варна, в който той да отстрани нередовностите в отправеното искане, тъй като не изпълняваха изискванията за образуване на конституционно дело. А на 20 януари Конституционният съд образува дело по казуса с докладчик съдия Янаки Стоилов.

Поводът бе висящи производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Сарафов след 21 юли 2025 г., което поставя под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията.

Определението за разглеждането на искането е прието с 9 гласа "за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.