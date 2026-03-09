КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
© ФОКУС
При 60% увеличение на цената на нефта може да се очаква с голяма вероятност до 24% увеличение на горивата – бензин и дизел, като последните години дизелът поскъпва повече от бензините, което пряко удря икономиката. За това алармират от КТ "Подкрепа".
Ръст от 24% на цената на горивата на дребно ще доведе до директни 2,4% ръст на цените на стоките и услугите (10% ръст на горивата водят до 1% пункт допълнителна инфлация).
При очакванията петролът да поскъпне до нива от 130 долара за барел това ще е приблизително двойно нарастване на цената, което съответно ще доведе до поне 4% пункта допълнителна инфлация.
Увеличените цени ще доведат свиване на потреблението, ако в обозримо бъдеще пазара не се нормализира, поради невъзможността да се компенсират своевременно доходите на домакинствата.
При изоставащо актуализиране на заплатите за последните две години (2025 и 2026 години, увеличение с около 5% на годишна база), липсата на редовен бюджет за 2026 година, бедността ще нарасне, включително и сред работещите, като прекият ефект е намаляване на потреблението, пропорционално на инфлацията.
Продължаващата няколко години политическа и геополитическа нестабилност, както и рецесията във водещите европейски икономики (Германия и Франция), нарастването на дълга на държавите-членки, броженията на земеделските производители срещу водената от ЕС политика в областта на земеделието, може обосновано да се предположи, че е много вероятно да продължи процесът по затварянето на предприятия, да се увеличи безработицата, миграцията, сивата икономика и бедността.
Във връзка с гореизложеното и наличието на редица външни и вътрешни рискове, които изискват своевременни и адекватни реакции, КТ "Подкрепа“ предлага правителството незабавно да предложи план за действие за ограничаване на ефекта от повишаване на цените на петрола, с цел защита на икономиката, работещите и хората в риск от бедност и социално изключване, който да обсъди със социалните партньори и обществото.
Още по темата
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:01
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Още от категорията
/
Експерт за цените в туризма: Те вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите
14:45
Производител: Вносните краставици са около 8 лева, но при появата на българските цената може да падне до около 4-5 лева
06.03
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
06.03
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.