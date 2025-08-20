ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|КЗК започва проучване на пазара на олиото
В хода на проучването се цели да се установи дали съществуват антиконкурентни практики или пазарни изкривявания, които могат да доведат до неоправдано поскъпване на слънчогледовото олио.
За целта е изискана информация от институции и пазарни участници за функционирането на пазара на маслодаен слънчоглед и производните от него продукти за периода от 2022 г. до настоящия момент.
Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство и предназначението на произведените количества - за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди. Производителите следва да предоставят информация относно наличностите от суровина, алтернативните канали за снабдяване, трудности при доставките, използваните дистрибуционни канали и др.
От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г. Изискан е и анализ на възможните мерки, които могат да бъдат предприети от страна на държавата и министерството при необходимост от допълнителни количества, за да се задоволи търсенето на пазара.
Предварителното проучване цели да установи дали са налице обективни обстоятелства за изменение на цените. То трябва да установи съществуват ли практики, които могат да доведат до неоправдано повишение на цените на слънчогледовото олио вследствие на евентуално договаряне между пазарни участници, злоупотреба с пазарна сила или други антиконкурентни нарушения. Комисията ще извърши обстоен анализ на събраната информация и при наличие на достатъчно данни за нарушения, ще образува производство по реда на закона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 655
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейскат...
14:44 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
14:01 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета