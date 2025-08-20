Новини
КЗК започва проучване на пазара на олиото
Автор: ИА Фокус 16:11
©
В рамките на мониторинга на сектор "Храни" и във връзка с медийни публикации за очаквано повишение на цените на слънчогледовото олио поради намален добив на маслодаен слънчоглед в страната през 2025 г., Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за евентуални антитръстови нарушения в сектора. Това съобщиха от пресцентъра на регулатора. 

В хода на проучването се цели да се установи дали съществуват антиконкурентни практики или пазарни изкривявания, които могат да доведат до неоправдано поскъпване на слънчогледовото олио.

За целта е изискана информация от институции и пазарни участници за функционирането на пазара на маслодаен слънчоглед и производните от него продукти за периода от 2022 г. до настоящия момент.

Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство и предназначението на произведените количества - за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди. Производителите следва да предоставят информация относно наличностите от суровина, алтернативните канали за снабдяване, трудности при доставките, използваните дистрибуционни канали и др.

От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г. Изискан е и анализ на възможните мерки, които могат да бъдат предприети от страна на държавата и министерството при необходимост от допълнителни количества, за да се задоволи търсенето на пазара.

Предварителното проучване цели да установи дали са налице обективни обстоятелства за изменение на цените. То трябва да установи съществуват ли практики, които могат да доведат до неоправдано повишение на цените на слънчогледовото олио вследствие на евентуално договаряне между пазарни участници, злоупотреба с пазарна сила или други антиконкурентни нарушения. Комисията ще извърши обстоен анализ на събраната информация и при наличие на достатъчно данни за нарушения, ще образува производство по реда на закона.



