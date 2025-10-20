ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
©
Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки и е срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, касаещо с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2024/2025.
"Българската Коледа“ е благотворителна инициатива под патронажа на президента на Република България. Основната ѝ цел е набирането на средства за болни български деца.
За първи път инициативата "Българската Коледа“ се провежда през 2003 г.
Още от категорията
/
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
19:17
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 300 хиляди
19:17
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
18:41
Външният министър: България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир
15:12
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ГИТ предупреди младежите
16:58
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.