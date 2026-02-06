КЗП: Масово започнахме да получаваме сигнали за завишени цени на електроенергията
Той поясни, че това, "че се подават сигнали към КЗП е добре, дотолкова, че ние след това ги разпределяме към КЕВР, която е компетентна в случая".
"Обичайният ред е когато има проблем със сметката за тока потребителят трябва да уведоми за това съответното разпределително дружество и едва след като получи негативен отговор след това да уведоми за това КЕВР. Ние в казуса нямаме компетенции", обясни Александър Колячев пред БНТ.
Нашите правомощия в този сектор са доста ограничени, каза той. "Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност", добави той.
"Ако сметките се съпоставят с тези през януари, ако температурите са били сходни, може би това е правилният подход", каза председателят на КЗП.
Александър Колячев беше категоричен, че сигналите за завишени сметки нямат нищо общо с приемането на еврото. И обясни, че или става въпрос за по-голямо потребление или за някаква техническа грешка.
