От понеделник започва последната седмица, в която ще можем да използваме лева като легитимно разплащателно средство. След 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро и левът няма да бъде приеман.Това обаче не означава, че засиленият контрол и правилата за търговците спират да важат. Цените трябва да бъдат в левове и евро до 31 юни, когато изтича едногодишния срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксирания валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.До 31 юни ще можете и да обмените безплатно левове в търговските банки, а на касите в БНБ тази услуга ще е завинаги.Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов коментира: "Законът за въвеждане на еврото важи за 8 август - до тогава важат и правилата. Целта е да няма неправомерно нарастване на цените."Той каза, че е нормално да има известно напрежение, но това е нормално и скоро пазарът ще възстанови работата си в нормален ритъм.Той успокои, че хората ще могат да обменят левовете и стотинките си. И допълни, че населението вече свиква с новата валута.Според началникът на отдел "Оперативна дейност" към НАП - София, Стоян Дечев във фискалния бон, по смисъла на закона за приемане на еврото, трябва да се съдържат три задължителни реквизита. Общата сума в лева, общата сума в евро и фиксирания курс лева спрямо евро. "Глобите са ясно разписани в закона, първо нарушение е от 5000 до 100 000 лв, при повторност на задълженото лице стават от 10 000 до 200 000 лв.", коментира той пред NOVA.А КЗП ще продължи да следи дали търговците смятат вярно цените и дали етикетите им са по стандарт. "Няма значение коя от двете стойности е първа, дали евро или лева, това не е нарушение, важно е да ги има и да са правилно изчислени. Нарушение е когато едната сума, цифра е удебелена или е в друг цвят, или е с по-дребен шрифт, това е нарушение и апелираме гражданите да сигнализират", каза Цветислава Лакова от Комисията за защита на потребителите.