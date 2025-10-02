ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|КЗП предупреди над 70 търговци
При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.
До момента са докладвани и издадени над 70 предупреждения към търговци, които не спазват правилата. Само на последното заседание на Комисията бяха взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец.
"Въвеждането на еврото е процес, който засяга всеки потребител и прозрачността в ценообразуването е ключова. Затова призоваваме всички търговци, включително големите вериги, незабавно да приведат практиките си в съответствие със закона. След 8 октомври 2025 г. няма да има повече предупреждения – ще налагаме санкции и принудителни административни мерки“, заяви Александър Колячев - и.д. председател на КЗП.
КЗП подчертава, че на този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона. Институцията активно информира търговците – предоставя препоръки и становища по запитвания, участва в срещи и публикува указания на сайта на Комисията.
Напомняме, че преходният период за адаптиране към изискванията на ЗВЕРБ изтича на 8 октомври 2025 г. След тази дата при установяване на нарушения ще се налагат санкции и принудителни административни мерки, а предупрежденията като превантивна мярка няма да се прилагат. Предвидените имуществени санкции са до 7 000 лева за първо нарушение и достигат до 14 000 лева при повторно нарушение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1287
|предишна страница [ 1/215 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов е притеснен: Светът уверено върви към война
10:33 / 02.10.2025
29 години от най-знаковото политическо убийство в България
10:34 / 02.10.2025
Как в Сливен плащат 150 лв. за парно през зимата, а в "Дружба" ще...
09:50 / 02.10.2025
Километрични задръствания на АМ "Тракия"
09:27 / 02.10.2025
Нови промени с електронните трудови книжки
09:27 / 02.10.2025
Опасност от аквапланинг на АМ "Хемус"!
09:22 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета