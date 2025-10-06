Новини
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
Автор: Цвети Христова 08:48Коментари (0)150
© Фокус
От днес порталът kolkostruva.bg функционира с напълно обновена версия, осигуряваща подобрен достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната, съобщиха от Комисията за защита на потребителите. Платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото и представлява инструмент за повишаване на пазарната прозрачност. 

В отговор на нарастващия интерес на обществеността към актуалните цени, Комисията за защита на потребителите предприе действия, за да предостави нов достъпен публичен инструмент за сравнение на цените на продуктите от голямата потребителска кошница.

Новата версия на портала осигурява единна точка за достъп до ценова информация, събирана ежедневно от задължените по закон търговски вериги. Системата е проектирана да обработва мащабни обеми данни – стотици хиляди записи на ден от всяка верига, което на национално ниво означава милиони данни ежедневно.

Достъпът до информация се осъществява с опростени стъпки, като гражданите трябва да изберат населеното място, за което се интересуват и конкретният продукт, от чиято цена се интересуват. За всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект – като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали цената е в промоция.

Платформата е общодостъпна на адрес kolkostruva.bg без изискване за регистрация или таксуване. Интерфейсът е оптимизиран за бърз достъп от различни устройства, като данните се актуализират ежедневно съгласно законовите изисквания.

Обновената версия на kolkostruva.bg представлява надграждане на съществуващата инфраструктура за събиране на ценови данни, с фокус върху подобрено потребителско изживяване и технологична устойчивост на системата.



