Министърът на финансите Георги Клисурски е предложил на Минситерския съвет от Българската банка за развитие да бъдат извадени 1.4 млрд. евро, това обяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на кабинета.

"Предложението на министъра на финансите е да изкараме 1.4 млрд. евро от банката-касичка на модела "Борисов-Пеевски", а имено Българската банка за развитие. Какви са фактите? Миналата година кабинетът "Желязков" изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР - банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси", започна Гюров.

"8 месеца 1.4 млрд. евро стоят в тази касичка, прашасват там и не влизат в икономиката, но за тях продължават да текат лихви. Всички знаем, че когато такива средства стоят на тъмно, се превръщат много бързо в изкушение, бърза писта за големи кредити, които да спасяват нечии политически съдби. Затова днес имаме шанс да ги извадим от ББР преди те да влязат в нечии джобове и да се превърнат в кредити, които няма да се върнат", добави служебният премиер.

Той изтъкна, че тези средства могат да бъдат вложени в редица социални услуги, като идеята е сега служебният кабинет да ги изкара от ББР, а след това редовното правителство да прецени как да бъдат инвестирани.