Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
Автор: Ваня Кузманова 17:07Коментари (0)58
© Булфото
Кабиненът на Росен Желязков оцеля и при петия вот на недоверие, който бе иницииран срещу него. 101 гласуваха "за", 133 бяха "против", въздържали се нямаше.

Този път поискан заради "несправяне в сферата на вътрешните работи, правосъдието и срещу завладяната държава" - внесен от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". Срещу кабинета бяха ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие".

В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. Точно 24 часа след приключването им беше гласуването.



Още по темата: общо новини по темата: 586
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Климатолог: Тази година счупихме много неприятни рекорди
14:34 / 18.09.2025
Промените в Закона за НСО минаха на първо четене в парламента
13:45 / 18.09.2025
Ето на какво се дължи огромната разлика между цените на борсата и...
13:07 / 18.09.2025
Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай ...
13:18 / 18.09.2025
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните с...
12:46 / 18.09.2025
С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на починалия п...
12:48 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
След гонка арестуваха дилъри на фентанил
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: