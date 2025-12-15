Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Община Бургас правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, видяСъщият се намира в Промишлена зона "Север“ в гр. Бургас.Той е с площ 407 кв. м.Местната администрация ще ползва имота за изграждане на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да върне собствеността на държавата.