Кабинетът даде на Бургас имот в Промишлена зона "Север" за изграждане на улица
Същият се намира в Промишлена зона "Север“ в гр. Бургас.
Той е с площ 407 кв. м.
Местната администрация ще ползва имота за изграждане на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.
При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да върне собствеността на държавата.
