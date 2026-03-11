Министерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.За представители на държавата са определени Станимир Михайлов - заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова - е директор на дирекция "Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Станимир Михайлов.