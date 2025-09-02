Кабинетът номинира Деньо Денев за шеф на ДАНС

© Премиерът Росен Желязков обяви номинацията на кабинета за председател на ДАНС. Това е изпълняващият функциите към момента Деньо Денев. Той беше неин заместник от 2023 г. и зае поста на временен председател след освобождаването на Пламен Тончев.



"Изпратили сме на президента съгласуване за господин Деньо Денев, който изпълнява функциите на председател на ДАНС. Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента, но ни към момента още сме в съгласувателна процедура. Все още не приемаме решение, защото очакваме официалната позиция на президента", заяви пред журналисти по темата Росен Желязков.



Отговорът на президента трябва да стане в рамките на месец.



От своя страна държавният глава заяви, че в ДАНС се извършва "голяма чистка", подчертавайки, че според него институцията се превръща в бухалка и че няма да издаде указ за номинацията на кабинета.



По отношение на това Росен Желязков заяви, че няма данни за "такива Сталиниски методи".