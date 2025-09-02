ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кабинетът номинира Деньо Денев за шеф на ДАНС
"Изпратили сме на президента съгласуване за господин Деньо Денев, който изпълнява функциите на председател на ДАНС. Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента, но ни към момента още сме в съгласувателна процедура. Все още не приемаме решение, защото очакваме официалната позиция на президента", заяви пред журналисти по темата Росен Желязков.
Отговорът на президента трябва да стане в рамките на месец.
От своя страна държавният глава заяви, че в ДАНС се извършва "голяма чистка", подчертавайки, че според него институцията се превръща в бухалка и че няма да издаде указ за номинацията на кабинета.
По отношение на това Росен Желязков заяви, че няма данни за "такива Сталиниски методи".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Напусна ни уважаван доктор - емблематично име в педиатричните сре...
13:56 / 02.09.2025
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъд...
12:48 / 02.09.2025
Росен Желязков: Не продаваме държавни имоти, систематизираме ги
12:47 / 02.09.2025
Увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година...
12:46 / 02.09.2025
Рекордни цени на кафето
12:21 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, з...
12:12 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета