Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.
Какво предлагат?
- По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.
- По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
- Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.
На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.
Кабинетът обсъжда надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
© Burgas24.bg
Още по темата
/
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Икономисти предупреждават: Всяко увеличение на здравната вноска ще разширява полето за неефективност и нередности
02.03
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
25.02
Още от категорията
/
Градусите тръгват нагоре
09.03
''Галъп": "Прогресивна България" печели изборите с близо 30%, само пет партии влизат в 52-рото НС
09.03
Правосъдният министър предложи подкрепа за всеки магистрат, който е готов да говори за зависимостите и криминалното влияние в системата
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.