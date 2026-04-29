Компенсацията за консумация на ток за небитовите потребители се променя от изчисляване на 6-месечна в ежемесечна база, обяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков след днешното заседание на Министерския съвет.
"Това позволява потребителите да получават по-ниска и предвидима цена", посочи той.
Същият проект предвижда, чрез изрична разпоредба, да се осигури по-голяма прозрачност на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. При спазване на изискванията за защита на чувствителна търговска информация, когато е налице такава, ще бъдат публично достъпни всички бенефициенти по механизма за компенсиране на разходите за високите цени на електроенергията.
