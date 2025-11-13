Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
© Burgas24.bg
Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване по швейцарското правило с между 7% и 8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1 738,40 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило.
През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.
През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2 352 евро.
Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се повишава на 460,17 евро. Размерът на паричните обезщетения при неползване на отпуските за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се повишава от 50 на 75 на сто.
Запазват се размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.
В законопроекта е предвидено увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ - с два процентни пункта от 1 януари 2026 г. и с още един процентен пункт, считано от 1 януари 2028 г. Размерите на осигурителните вноски за останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2025 г.
