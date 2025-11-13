Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството. Очаква се размерът на средната пенсия да се повиши номинално с 8,5%. Ръстът надхвърля повече от два пъти прогнозираната стойност на средногодишната инфлация за догодина от 3,5%, което означава, че покупателната стойност на доходите на възрастните хора ще се увеличи.От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1 738,40 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило., ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2 352 евро.и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се повишава на 460,17 евро. Размерът на паричните обезщетения при неползване на отпуските за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се повишава от 50 на 75 на сто.Запазват се размерите на минималния дневен размер на- 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.и с още един процентен пункт, считано от 1 януари 2028 г. Размерите на осигурителните вноски за останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2025 г.