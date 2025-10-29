Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, с който националното законодателство се привежда в съответствие с европейските изисквания, съобщиха от правителствената пресслужба.До 16 юни 2024 г. Националният регистър на железопътните превозни средства се поддържаше от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация". След тази дата данните са прехвърлени към Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС).С приетите промени се въвеждат изисквания на Европейската комисия информацията за железопътните превозни средства да се обработва централизирано. Всяко превозно средство ще се вписва с уникален европейски номер в ЕРПС, като се осигурява проследимост на неговата история.Законопроектът предвижда Изпълнителна агенция "Железопътна администрация“ да бъде регистриращ орган за България. Новите правила осигуряват по-висока защита на пътниците, по-качествени услуги и равнопоставена конкуренция между железопътните превозвачи.