Кабинетът ще предложи на президента име за нов главен секретар на МВР

© Очаква се днес Министерският съвет да предложи на президента името на Мирослав Рашков за поста главен секретар на МВР. Намерението беше оповестено от премиера Росен Желязков още вчера.



"Фокус" припомня, че Рашков и в момента изпълнява функциите, но назначаването му на поста беше временно.



Желязков обясни, че решението на правителството се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.



Следва Румен Радев да издаде указ за назначаването на Рашков за главен секретар на силовото ведомство.



Имената на предложенията за посланици ще станат ясни също днес.