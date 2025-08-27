ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кабинетът ще предложи на президента име за нов главен секретар на МВР
"Фокус" припомня, че Рашков и в момента изпълнява функциите, но назначаването му на поста беше временно.
Желязков обясни, че решението на правителството се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.
Следва Румен Радев да издаде указ за назначаването на Рашков за главен секретар на силовото ведомство.
Имената на предложенията за посланици ще станат ясни също днес.
