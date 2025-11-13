Кабинетът внася Бюджет 2026 в НС
В позиция до медиите те уточниха, че не подкрепят идеята за увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и за двукратно повишаване на данъка върху дивидента. А присъствието им Тристранния съвет би било изцяло формално.
От своя страна правителството отмени днешното заседание и посочи, че ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството.
Още по темата
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Още от категорията
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември
12.11
Голям студ тази сутрин
09:33
Актуални теми
