От Централната избирателна комисия (ЦИК) разясниха стъпка по стъпка процедурата за гласуване с машина.

Избирателят гласува с машина по следния начин:

1. Получава от член на СИК карта за гласуване с надпис "Избирател".

2. Поставя картата в машината с чипа нагоре.

3. Бюлетината е на две страници, като с бутона "Следваща стр." може да отиде на втора страница.

4. Избирателят гласува, като натисне върху сензорния екран полето с квадратчето със съответния номер и наименование на партия, коалиция или независим кандидат.

5. Ако желае, отбелязва преференция чрез натискане на екрана в кръгчето с номера на избрания от него кандидат от съответната партия или коалиция.

6. Избирателят проверява избора си с бутона "Преглед". Ако е допуснал грешка, може да се върне назад и да повтори процедурата. Ако е желаният от него - натиска "Гласуване" в долния десен ъгъл на екрана.

7. След натискане на бутона "Гласуване", от машината се отпечатва бюлетина. Избирателят я взема, след като чуе звуковия сигнал.

8. Проверява съдържанието ѝ, сгъва я с текста навътре и я подава на член на СИК, който поставя един печат върху гърба ѝ.

9. Избирателят пуска бюлетината в обозначената избирателна кутия, връща картата с надпис "Избирател", подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска помещението.