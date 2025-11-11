Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
©
От онлайн платформата “Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.
Публикуваме текста без редакторска намеса: "Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.
Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформирате в такъв талон обаче проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.
В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1,00 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.
А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети. Не чакайте последния момент! Съберете и обменете или оползотворете монетите си още сега! Всяка стотинка е от значение!".
Още по темата
/
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
04.11
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
04.11
Още от категорията
/
Пазарът на труда: Разликата между София и Бургас в обявите за търсене на работа е 39% към само 3%
10.11
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
10.11
Предприемач: Срам ме е!
10.11
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ренета Инджова за Бюджет 2026: Това велико творение трябва да се ...
22:48 / 10.11.2025
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
21:13 / 10.11.2025
Руски експерт: България може да създаде прецедент за други страни...
21:13 / 10.11.2025
ГДБОП разследва измами чрез международна финтех компания
19:40 / 10.11.2025
Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите уч...
19:38 / 10.11.2025
Идва отвратително време до часове
19:38 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.