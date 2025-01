Как да разберем какъв вид грип имаме?

© Зимният сезон е период, в който респираторните вируси достигат своя пик, като засягат както възрастните, така и децата. Най-разпространените инфекции включват грип, респираторно-синцитиален вирус (RSV), COVID-19 и норовирус.



Тези заболявания могат да предизвикат сериозни усложнения при хора с отслабена имунна система, възрастните и малките деца.



Прости мерки като покриване на устата при кашлица и кихане с кърпа или вътрешната страна на лакътя, редовно миене на ръцете и отваряне на прозореца при среща с други хора на закрито могат да помогнат за намаляване на разпространението на респираторни инфекции.



Научете и разпознавайте различните видове грип, тяхната симптоматика, начините на разпространение, методите за диагностика и най-ефективните стратегии за превенция.



Какво представлява грипът?



Грипът е силно заразно вирусно заболяване, което засяга дихателната система, включително носа, гърлото и белите дробове. Той се причинява от грипни вируси от семейството на Ортомиксовируси (Orthomyxoviridae) и може да доведе до тежки усложнения като пневмония, бронхит и дори смърт при по-уязвимите групи от населението.



Грипният вирус се разпространява главно чрез въздушно-капков път – при кихане, кашляне или говорене заразен човек отделя микроскопични капчици, които могат да бъдат вдишани от околните. Освен това, заразяването може да стане чрез контакт със замърсени повърхности, като след докосване на лицето с немити ръце вирусът прониква в тялото.



Видове грипни вируси



Грипните вируси се делят основно на три основни типа: A, B и C. Всеки от тях има различна характеристика и степен на заразност.



Грипният вирус тип A е най-разпространеният и опасен вид. Той може да заразява както хора, така и животни, включително птици и свине, което го прави основен виновник за глобални пандемии. Вирусите от този тип могат да претърпяват генетични мутации, което затруднява създаването на ефективни и дългосрочни ваксини.



Подтиповете на грип A се определят възоснова на комбинации от повърхностните протеини хемаглутинин (H) и невраминидаза (N), като например H1N1 (свински грип) и H3N2.



Грипът тип А, за разлика от настинката, се проявява внезапно с кашлица, хрема или запушен нос, кихане, възпалено гърло, треска, главоболие, умора, втрисане и болки в тялото. Макар понякога симптомите да отшумяват сами, ако продължат повече от седмица, е важно да посетите лекар, особено за рисковите групи, като хора над 65 години или с отслабена имунна система, тъй като в редки случаи грипът може да бъде фатален.



Нелекуваният грип може да доведе до усложнения като инфекция на ухото, диария, гадене, повръщане, замайване, коремна болка, болка в гърдите, астматичен пристъп, пневмония, бронхит и дори сърдечни проблеми.



Грип тип B заразява единствено хора и е по-малко променлив в сравнение с тип A. Макар че не причинява пандемии, той все пак може да доведе до сериозни сезонни епидемии. Грип B се разделя на две основни линии – Victoria и Yamagata, които циркулират сред населението и изискват актуализация на ваксините всяка година.



Подобно на настинката, той се проявява с висока температура, кашлица, главоболие и респираторни симптоми като хрема, запушен нос и възпалено гърло. Важно е да се отбележи, че респираторните симптоми при грип тип В могат да бъдат по-тежки, да влошат състояния като астма и дори да доведат до усложнения като пневмония, бронхит, дихателна недостатъчност и други. Освен респираторните проблеми, грип В може да причини и телесни симптоми като висока температура до 41,1ºC, умора, втрисане, болки в тялото и коремна болка. Ако температурата не спадне до седмица или симптомите се влошат, необходимо е да се потърси лекарска помощ.



Грип тип C (метапневмовирус) е най-рядко срещаният и обикновено предизвиква леки симптоми, подобни на обикновена настинка. Той не води до сериозни епидемии и рядко причинява усложнения. Инфекцията с Вирус тип C често се проявява с температура, хрема и кашлица, подобно на настинка, но може да доведе и до по-сериозни респираторни заболявания като пневмония, бронхиолит и бронхит. Интересно е, че при грип тип C, често се наблюдават и стомашно-чревни симптоми, наподобяващи гастроентерит.



Каква е разликата между грип и настинка



Въпреки че грипът и настинката са респираторни заболявания с някои сходни симптоми, те са причинени от различни вируси и се различават по тежестта и продължителността на симптомите.



Респираторно-синцитиален вирус (RSV)



Респираторно-синцитиалният вирус (РСВ) е често срещана инфекция, която може да причини сериозни усложнения при кърмачета и възрастни хора.



При кърмачетата, РСВ може да доведе до бронхиолит - възпаление на малките дихателни пътища, затрудняващо дишането и храненето. Статистиката за Европа показва, че RSV е причина за близо 45% от хоспитализациите поради инфекции на долните дихателни пътища при деца под 2-годишна възраст.



При недоносените бебета, рискът за хоспитализация или интензивни грижи поради дихателна недостатъчност е 3 пъти по-висок, отколкото при бебетата, родени в термин.



При възрастните хора, РСВ може да причини пневмония и да влоши съществуващи белодробни заболявания. Всяка година в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство РСВ е причина за хоспитализирането на около 158 000 възрастни, а един от двадесет души в напреднала възраст в Европа се заразява с РСВ.



Налична е ваксина, която се предлага за бременни жени и лица на възраст от 75 до 79 години. Ваксината намалява риска от тежък бронхиолит при бебетата с 70%.



Норовирус



Това е силно заразен стомашно-чревен вирус, който причинява гадене, повръщане и диария. Обикновено преминава за 2-3 дни, но може да причини дехидратация, особено при деца и възрастни.



Основните симптоми на норовируса са чувство на гадене, диария и общо неразположение. Възможно е също така да имате висока температура, главоболие и болки в ръцете и краката.



Симптомите започват внезапно в рамките на 1 до 2 дни след заразяването и обикновено можете да излекувате себе си или детето си у дома. Най-важното е да си почивате и да приемате много течности, за да избегнете обезводняване. Обикновено ще започнете да се чувствате по-добре след 2 до 3 дни.



Уязвимите групи, като много млади, възрастни или хора с понижен имунитет, са по-застрашени от тежко или продължително заболяване и може да се наложи да потърсят медицинска помощ.



Много е важно да не посещавате обществени места в първите дни на неразположението.



Как се диагностицират видовете грип?



Бързи антигенни тестове – дават резултат за няколко минути.



PCR тестове – по-точни, но изискват лабораторно обработване.



Комбинирани тестове – откриват едновременно грип, COVID-19 и RSV.



Превенция и защита от грипните вируси



Ваксинация – ежегодната противогрипна ваксина е най-добрият начин за защита.



Добра хигиена – редовно миене на ръце и дезинфекция.



Изолация при симптоми – ограничаване на контактите при боледуване.



Здравословен начин на живот – укрепване на имунитета чрез балансирано хранене и сън, пише svetanazdaveto.bg.



Грипът и другите респираторни заболявания са сериозни здравословни предизвикателства през зимата. С правилна профилактика и навременна реакция можем да намалим риска от заразяване и усложнения. Ваксинацията, добрата лична хигиена и информираността са ключови за предпазване от тези заболявания.



Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.