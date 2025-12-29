Как да различим 2 лева от 2 евро?
Ето какво публикува организацията в социлните мрежи:
2 лева или 2 евро?
Най-сигурният тест:
• Провери гурта (ръба): 2 евро има надпис (а на българския ще пише “БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ").
• 2 лева няма такъв надпис — гуртът е назъбен на сектори.
Диаметър:
• 2 лева: 26.5 мм
• 2 евро: 25.75 мм
