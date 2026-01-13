Сподели close
Един от най-често задаваните въпро към НЗОК е свързан с издаването на Европейска здравноосигурителна карта.

ФОКУС реши да ви припомни основните стъпки:

За издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е необходимо да подадете лично или чрез упълномощено лице на място в един от дистрибуторските центрове на Първа инвестиционна банка (ПИБ) заявление по образец. То може да се разпечата от електронната страница на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика "За граждани“ – подрубрика "ЕЗОК“. Там е публикуван и списъкът с пунктовете за приемане на заявленията за издаване на ЕЗОК. Издадената карта се получава от лицето чрез съответния дистрибуторски център на ПИБ, в който е подадено заявлението.

ЕЗОК може да се издаде и електронно през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги - www.eGov.bg Услугата е достъпна и на интернет страницата на НЗОК в рубрика "За граждани“ – подрубрика "Е-услуги“.

За електронно подаване на заявление е необходимо лицето да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП). При онлайн заявяване на услугата е възможно да бъде избран предпочитан начин за получаване на ЕЗОК, съгласно указанията в заявлението (в ЦУ на НЗОК/районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор или на посочен пощенски адрес.