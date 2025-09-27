ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
Министри, депутати са сред членовете на борда, на първото събрание беше и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева.
"Решаването на задачата за достъп до чиста питейна вода е едно колективно усилие, което всички институции бяха оставили на заден план и днешните критични ситуации са доказателство за това, че когато не се полагат ежедневни усилия, трябва да се търсят решения "на пожар“, които невинаги са правилни“, посочи пред bTV Георгиева.
По думите й 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата.
"Твърде голям е обемът на градската инфраструктура, който трябва да бъде реновиран. Имаме 57 000 км улици в градската среда и в селата. Фокусирани сме да се направят най-важните и краткосрочни инвестиции“, посочи още Георгиева.
"Бордът по водите координира 17 институции, които имат отговорности по водите. Всяка от институциите носи своята отговорност паралелно с останалите“, каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Земеделци обмислят протестни действия
09:14 / 27.09.2025
Язовир "Жребчево" пресъхва - нивото му е под 19%
09:15 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
09:15 / 27.09.2025
Застудяване в последните дни на септември: Първи снежинки прехвър...
09:16 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:40 / 26.09.2025
Адвокати от Пловдив с остра реакция срещу вписването на Иван Геше...
22:40 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета