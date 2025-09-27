Новини
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
Автор: ИА Фокус 09:15Коментари (0)108
© bTV
В сряда беше първото заседание на Националния борд по водите, структурата която трябва да обединява властта в борбата с безводието.

Министри, депутати са сред членовете на борда, на първото събрание беше и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. 

"Решаването на задачата за достъп до чиста питейна вода е едно колективно усилие, което всички институции бяха оставили на заден план и днешните критични ситуации са доказателство за това, че когато не се полагат ежедневни усилия, трябва да се търсят решения "на пожар“, които невинаги са правилни“, посочи пред bTV Георгиева.

По думите й 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата. 

"Твърде голям е обемът на градската инфраструктура, който трябва да бъде реновиран. Имаме 57 000 км улици в градската среда и в селата. Фокусирани сме да се направят най-важните и краткосрочни инвестиции“, посочи още Георгиева.

"Бордът по водите координира 17 институции, които имат отговорности по водите. Всяка от институциите носи своята отговорност паралелно с останалите“, каза още тя.



