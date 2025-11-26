След въвеждането на еврото всички средства, натрупани по индивидуалните партиди, пенсиите и другите получавани плащания от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, ще се превалутират по официалния валутен курс и ще се закръгляват по правилата, въведени вТова обясняват експерти от Комисията за финасов надзор, цитирани от– Определя се стойността на един дял в евро, валидна за първия работен ден от датата на въвеждане на еврото, съгласно изискванията на Закона, като се закръглява с точност до петия знак след десетичната запетая;– Броят на дяловете по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на въвеждане на еврото, се умножава по стойността на един дял в евро. Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.При поискване всяко осигурено лице ще може да получи актуална информация за своята индивидуална партида. Пенсионноосигурителното дружество предоставя поисканата информацияот поискването.