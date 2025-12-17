Как изглежда коледната трапеза на българина?
Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:
47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари
32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини
15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството.
