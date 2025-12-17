Трапезата е основният приоритет на празника. Това става ясно от проучване на Агенцията за пазарни проучвания JTN от национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., реализирано сред 400 респонденти.Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството.