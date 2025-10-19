Националното тол управление разясни принципа на работа на новата система за претегляне в движение на тежкотоварни превозни средства, след появили се въпроси и медийни публикации за нейната точност."Системата за претегляне в движение е изградена по международния стандарт OIML R134, който определя изискванията за точност, калибриране и проверка на системите за измерване на теглото на превозни средства в движение. Използваните сензори са на водещия американски производител "Intercomp", чиято технология се прилага и в Австрия и Полша за контрол на теглото и санкциониране при претоварване.При проектирането и изграждането на системата е извършен подбор и техническа оценка на 100 пътни участъка, подходящи за монтиране на сензори за претегляне в движение. Всеки участък е подбран по строго определени критерии: дължина на участъка за измерване 60 метра, максимална денивелация по пътната ос 1% и максимален напречен наклон 1%. Това осигурява равни и стабилни условия за измерване и елиминира външни фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.Конфигурацията на системата е матрична – сензорите са подредени по двойки в пътното платно, така че всяко колело на превозното средство се измерва повече от веднъж. Всеки сензор отчита натиска на колелото два пъти – основно и коригиращо измерване. Така системата автоматично проверява и потвърждава точността на данните, като елиминира възможността за грешка при еднократно отчитане. Матричната подредба осигурява повече данни и по-висока точност на анализа на натоварването на всяка ос.Калибрирането и настройката на сензорите се извършват на базата на предварителни измервания със стационарна везна. Всяка ос на тестовото превозно средство се претегля на стационарна везна с висока точност, а получените стойности се въвеждат като еталон при калибрирането на кантара за претегляне в движение. Така дори при наличието на минимален напречен наклон на пътя той се отчита и компенсира в процеса на калибриране.Въпросът дали натискането на спирачка по време на преминаване през участък за претегляне влияе върху точността на измерването често се поставя погрешно. Твърдението, че при спиране се "пренася“ и се отчита нереално по-високо тегло, не е вярно. При спиране не възниква сила, която да увеличава теглото на превозното средство. Спирачните сили действат хоризонтално и променят единствено скоростта, без да влияят на вертикалното натоварване, което се измерва от системата. Единствените случаи, в които може временно да се промени разпределението на масата, са при превоз на течности – затова цистерните имат вътрешни секции и прегради, или при превоз на живи животни, които променят положението си по време на движение.Системата за претегляне в движение осигурява надежден начин за прецизно измерване на теглото на тежкотоварните превозни средства. Чрез нея се осъществява постоянен контрол, който подпомага опазването на пътната инфраструктура и безопасността на движението", уточняват от АПИ.