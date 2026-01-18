Над 542 000 души всеки месец получават пенсиите от пощенските клонове в страната, а над 2200 пощи предлагат безплатна обмяна на левове в евро. Но има малки населени места - там, където няма пощенска станция.Село Могила. "Които имат коли са добре, но които са като мен, и възрастни, хем не могат да вървят. Аз на тях разчитам, и даже за това дойдох днес да ги питам", казва Цонка.Цонка е трудноподвижна и не може да стигне до града, за да обмени парите си в евро. В Могила няма пощенски клон и жената разчита на по- младите, които пътуват често."Аз не мога да отида, възрастна съм. Нямам и кой знае колко пари, кой знае колко са, но все пак 300- 400 лева трябва да се обменят. По телевизията слушам, че в пощите и в банките. И стоим, и чакаме, и не знам какво ще стане", разказва тя."Колко ли пари имаме, но в пощи, в банки. В Ямбол, в града ходите? Да, в Ямбол повече в града ходим. В Чарган има поща. Но не знам как е положението, по-удобно е в града да ходим", казва Иван Железчев.В селото са свикнали да си помагат - и преди еврото, и сега: "Човекът е болен, не може да слезе и затова му нося му нещата".В центъра са кметството, магазина и барчето, което изпълнява много функции. Оказва се, че тук раздават пенсиите."Даването на пенсиите става тук, в тази зала. Хората влизат- излизат, има разправии, тишина, но как да обясниш, те са много хора и са възрастни. Много е трудно за пощаджийката, но преди време говорихме с пощата в Чарган, оттам нищо не казаха. Казах им, че няма поща, трудно е", казва Димитър Койчев, кмет на село Могила.Кметът твърди, че многократно е искал подходящо помещение, но без резултат."Исках помещение, защото помещението на пощаджийката е в парка. Аз не виждам как може да раздаваш пари в парка , входът и изходът нямат лице към центъра или към осветен участък. А те наясно ли са, че пенсиите се дават по този начин ? Наясно са, но вероятно ще отрекат", заяви Димитър Койчев, кмет на село Могила.Пенсионерите подкрепят кмета и чакат пенсиите си в барчето - на топло и светло. От полицията в Ямбол казаха за bTV, че осигуряват присъствие при раздаването на пенсии само с предварителна заявка.