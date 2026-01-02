Сподели close
Екип на Bulgaria ON AIR провери дали пазарите в София са се приспособили към новата валута така, както големите вериги магазини.

Във втория ден от членството на България в Еврозоната нашият екип реши да направи проверка на един от големите столични пазари. 

В каква валута пазаруват хората и, най-вече, в каква валута търговците връщат ресто.

"Задължително понеделник отиваме да обменяме да си имаме евро. И в центове, в понеделник задължително. Трябва да си имаме", сподели търговец.

"На пазара е нормално - ще се социализират малко по-късно нататък във времето", заяви столичанин.

До края на месеца можем да се разплащаме в левове, но търговците следва да ни върнат ресто в евро.