|Как ще изглеждат бъдещите евробанкноти?
Това са: "Европейската култура“, насочена към споделени културни пространства и значими европейци, и "Реки и птици“ с акцент върху устойчивостта и многообразието на природата в Европа.
Целта на конкурса, отворен за графични дизайнери, е да определи най-добрите предложения за дизайн на бъдещите евробанкноти. Конкурсът ще се проведе на два етапа: кандидатстване и предложение.
"Еврото е нещо повече от парична единица – то символизира европейското единство и многообразие. Чрез този конкурс каним дизайнерите в цяла Европа да оформят бъдещето на нашите банкноти, така че те да отразяват нашата обща културна идентичност и природно наследство“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.
След края на конкурса ще се направи допитване до обществеността по избраните проекти. Очаква се Управителният съвет да вземе решение за окончателния дизайн до края на 2026 г. Новите банкноти ще бъдат готови за пускане в обращение няколко години след това решение и след производството им.


