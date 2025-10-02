ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как в Сливен плащат 150 лв. за парно през зимата, а в "Дружба" ще са на студено?
"Топлофикация Сливен" работи - целият град е топлофициран. Тристаен апартамент плаща по 150 лв. сметка за парно на пълна мощност през зимните месеци. Моделът "Топлофикация" работи. Защо не работи в София? "Топлофикация София" никога не е била на печалба", подчерта Димитър Петров.
Обективна истина е, че редица топлофикационни дружества в България, които от години се свързват основно с енергийния експерт и предприемач Христо Ковачки, предлагат на абонатите си доста по-ниски цени на парното и топлата вода от тези в Столицата. Интересен факт е, че в случая до този извод е стигнал е представител на т.нар. "градска десница“.
Продължава да буди недоумение обстоятелството че Софийската топлофикация реши да прави генерален ремонт в началото на отоплителния сезон, а не през пролетта и лятото, когато това се прави обичайно.
