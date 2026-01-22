Зимата не е просто сезон на настинки и грип. Ниските температури поставят сърдечно-съдовата система под сериозно натоварване и значително увеличават риска от инфаркт, инсулт и хипертонични кризи. Статистиката показва ясен пик на сърдечно-съдови инциденти именно в началото на годината, информират от УМБАЛ "Лозенец".По думите на д-р Гергана Лазарова, специалист по кардиология, студът въздейства върху сърцето чрез няколко основни механизма – съдов спазъм, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса и промени в кръвосъсирването. Всичко това увеличава натоварването на сърцето и може да отключи остри състояния, особено при хора с вече съществуващи заболявания.При излагане на ниски температури организмът активира защитни механизми – свиват се кръвоносните съдове. Това води до повишаване на артериалното налягане и до по-голямо натоварване на сърдечния мускул. Паралелно се активира симпатикусовата нервна система – пулсът се ускорява, а нуждата на сърцето от кислород нараства."При хора с исхемична болест на сърцето, хипертония или сърдечна недостатъчност този дисбаланс между нужди и доставка на кислород може да доведе до стенокардна криза, инфаркт или тежки аритмии“, обяснява д-р Лазарова, кардиолог в Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Лозенец".През зимата се наблюдават и промени в кръвта – повишава се броят на тромбоцитите и вискозитетът ѝ, което увеличава риска от образуване на тромби и съответно от инфаркт или инсулт.- ниски температури и рязка смяна между топло и студено- по-малко слънце и ниски нива на витамин D- повече вирусни инфекции- празнично преяждане, повече алкохол и сол- по-малко движение и нарушен сън"Това е комбинация, която поставя сърцето при необичайни обстоятелства.“, казва д-р Лазарова. Рискът от инфаркт след остра вирусна инфекция например се увеличава многократно.- артериална хипертония- диабет- исхемична болест на сърцето- сърдечна недостатъчност- аритмии- мозъчно-съдови заболявания- тютюнопушене и наднормено теглоПушачите, дори и млади, реагират особено агресивно на студа, тъй като никотинът допълнително свива съдовете.- необичайна умора при малко усилие- главоболие и "плаващо“ замайване- студени, бледи пръсти- учестен или неравномерен пулс- лек гръден дискомфорт- необяснима тревожност"Това са сигнали, че сърцето се затруднява да се справи с натоварването. Не бива да се подценяват“, подчертава д-р Лазарова.- да се обличаме топло и да избягваме рязко излизане на студено- да не се натоварваме физически навън при минусови температури- да контролираме редовно кръвното налягане- да се храним умерено и да ограничим солта, мазнините и алкохола- да не пропускаме предписаната терапия- да спим достатъчно и да ограничим стреса