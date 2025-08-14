Новини
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Автор: Десислава Томева 15:00
© Фокус
През последните дни в редица малки бензиностанции в страната се наблюдава недостиг на бензин. Резервоарите остават празни, доставките се прекъсват, а шофьорите все по-често се сблъскват с табели "Няма гориво“. Причината е липсата на задължителна добавка – биоетанол. Без нея горивото не отговаря на изискванията и не може да бъде пуснато в продажба.

Големите вериги бензиностанции успяват да поддържат наличности благодарение на по-големи складови резерви и по-добра логистична обезпеченост, но за малките обекти ситуацията е критична. “Фокус“ събра за вас фактите, които ще очертаят поне рамката на проблема.

Какво представлява биоетанолът и от какво се произвежда?

Биоетанолът е вид етанол, произведен от възобновяеми източници. Най-често суровините са култури, богати на захари или нишесте – царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло или захарна тръстика. Производственият процес включва ферментация, дестилация и дехидратация, за да се получи висококонцентриран алкохол, който се смесва с бензин.

Тази добавка се използва в горивата с цел намаляване на въглеродните емисии и частично заместване на изкопаемите горива с възобновяеми. В Европейския съюз процентът на биокомпонента в бензина постепенно се увеличава, като през 2025 г. влезе в сила изискване за минимум 5% биоетанол или друг разрешен биокомпонент, припомня "Фокус“.

Недостигът на важната съставка се дължи на съчетание от фактори:

– По-слаба реколта от основните култури, от които се произвежда биоетанол, което намалява предлагането.

– Ограничен брой производствени мощности в Европа и зависимост от внос, включително от страни извън ЕС.

– Въвеждане на експортни ограничения в държави-доставчици, което забавя или блокира доставки.

– Случаи на несъответстващи или фалшифицирани сертификати, довели до проверки и забавяния.

– Преустановяване работата на част от производствените мощности у нас в критичен момент.

– Увеличение на изисквания процент биоетанол в горивата (преход към Е10) – което на практика удвоява необходимите количества.

Тези обстоятелства създават внезапен дефицит. При липса на биоетанол, дори ако бензинът е произведен и готов за дистрибуция, той остава неизползваем по законови причини.

Законодателен контекст

В България началните текстове на закона допускаха използване само на биоетанол като биокомпонент, което увеличи зависимостта от внос и производствените мощности. След промени, приети в началото на годината, вече е позволено смесване и с етери от биомаса, а минималният общ дял на биокомпонента е повишен на 9%. Това дава известна гъвкавост, но не решава проблема с липсващите количества етанол.

Краткосрочно решение би било ускорено внасяне от нови доставчици, временно допускане на бензин с по-нисък процент биокомпонент или преориентиране на част от производството към вътрешния пазар. В дългосрочен план страната ще трябва да увеличи собствените мощности за производство на биоетанол или да диверсифицира източниците си, за да избегне повторение на подобна ситуация.

Недостатъци на бензина, смесен с етанол, и как ефективно да се справим с тях

Включването на етанол в бензина беше важна стъпка към спазване на съвременните екологични стандарти. Въпреки това, наличието му в бензина - дори на ниво от 5-10% - влияе върху поведението на горивото в двигателя и цялостната надеждност на горивна система, особено при не много нови автомобили.



