Каква е обстановката по пътищата?- АПИ с последна информация
Обстановка на времето:
Температурите варират от 0°C до +11°C, като времето над страната е предимно облачно. Вятърът е слаб в областите Варна, Разград, Силистра и Смолян. Пътните настилки са основно мокри, частично заледени по усойните места. Проходими са при зимни условия.
Състояние на автомагистралите:
1. Ограничения за тежкотоварни превозни средства:
Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона (включително състави с ремаркета и полуремаркета) по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ и "Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел "Дерманци“ (км 98+150).
Временни ограничения за движение:
За посока Бургас, Благоевград и Варна: 23.12.2025 г. и 30.12.2025 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.
За посока София: 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.
Тези ограничения не важат за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.
2. Ограничения и ремонти по автомагистралите:
АМ "Тракия“:
Област София: Повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента (до 31.12.2026 г.).
Област Сливен: Почистване на водостоци (до 05.01.2026 г.).
Област Бургас: Частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка (до 31.12.2025 г.).
АМ "Хемус:
Област София: Ограничение на скоростта до 90 км/ч поради незадоволително състояние на настилката (до 15.05.2026 г.).
Област Ловеч: Временна организация на движението с ограничители (до 24.12.2025 г.).
Област Варна: Ограничено движение на извънгабаритни МПС (до 30.03.2026 г.).
АМ "Струма“:
Област Перник: Аварийни дейности за почистване на откоси (до 30.12.2025 г.).
АМ "Марица“:
Област Хасково: Движението се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга (до 31.03.2026 г.).
3. Временно затворени и ограничени проходи:
"Върбишки“ и "Златишки“ са затворени целогодишно.
"Шипка“: Забранено е движението на МПС с технически допустима максимална маса над 12 тона, както и тегленето на ремаркета (до 31.03.2026 г.).
За подробности и актуални условия, водачите да следят пътната сигнализация и да се съобразяват с ограниченията и безопасността на движение.
