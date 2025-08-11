Новини
Каква информация дават за плодовете стикерите по тях
Автор: Цвети Христова 16:22
©
Най-често срещаните са четирицифрени кодове, започващи с 3 или 4 – те показват, че плодът е расъл по конвенционални методи, което включва използване на синтетични торове, химически пестициди и често допълнителна обработка за подобряване на външния вид. Ако кодът започва с 8, това означава, че плодът е генетично модифициран (ГМО) – практика, която остава спорна и не е широко разпространена в търговската мрежа в България и Европейския съюз. От друга страна, ако кодът започва с 9, това е знак, че плодът е органичен, отгледан без синтетични химикали и по устойчиви методи.

Органичните продукти често се обозначават не само чрез кода, но и чрез допълнителни етикети – в ЕС това е зеленият лист със звезди и надпис EU Organic, а в България може да се срещне и стикер "БИО“

Липсата на код не означава, че плодът е органичен или безопасен – напротив, може да бъде сигнал за липса на прозрачност или произход. Освен тази информация кодовете помагат и при маркирането на касата в супермаркетите и се използват в търговската мрежа от 90-е години на миналия век. 

Като потребители имаме право да знаем какво купуваме и с какво се храним. Разчитането на PLU кодовете е един от лесните начини да се ориентираме в морето от продукти, които ежедневно избираме.

Това е особено важно за хора с хранителни алергии, за родители, които купуват храна за бебета и малки деца, както и за всички, които държат да консумират екологично чисти и устойчиви продукти.

Ето защо е важно да спазваме няколко важни съвета: 

- Четете лепенките внимателно и ако откриете петцифрен код, започващ с 9 – гаранция за органичен произход, спокойно можете да купите продукта и да го давате и на малки деца

- Ако не откривате PLU код или няма посочена друга информация за произхода – попитайте търговеца, който би трябвало да ви уведоми за това откъде е плодът или зеленчукът и как е отглеждан. 

- Следете и за сертифицираните биоетикети, особено когато избирате продукти от кооперативен пазар или в по-малки обекти от търговската мрежа, където контролът не е толкова стриктен.

Информираният избор е нашата огромна крачка към по-здравословен начин на живот. 

Етикетите съдържат т.нар. PLU кодове (Price Look-Up) и не само улесняват търговците, но дават възможност на информираните потребители да направят по-здравословен и съзнателен избор.

Как да ги разпознаем:

Четирицифрен код (напр. 4011):

Продуктът е отгледан по конвенционални методи, което означава, че вероятно са използвани синтетични торове, пестициди и други химикали

Петцифрен код, започващ с 9 (напр. 94011):

Това е органичен продукт, отгледан без химикали, в съответствие със стандартите за биологично земеделие.

Петцифрен код, започващ с 8 (напр. 84011):

Това означава, че продуктът е генно модифициран (ГМО) - такива продукти по-рядко могат да се срещнат в страните от Европейския съюз поради строгото регулиране, пише zdrave.to.








