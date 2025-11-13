Ивайло Мирчев. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи на медиите лист с данни, за които Борисов твърди, че са бонуси, раздадени на администрацията на Министерски съвет по време на кабинета "Петков".
Според данните кабинетът "Петков" е дал 2 млн. лева бонуси на администрацията на Министерски съвет, като само съветниците са взели на 118 хил. лева.
Мирчев не отрече, че са раздадени такива бонуси по времето на кабинета "Петков", но отговори, че са предложили промени, за да може бонусите да бъдат до една брутна месечна заплата, както би било справедливо.
"Ако има желание за по-големи бонуси, това да минава през Съвета за административна реформа и там да се одобрява'', каза той и допълни:
"Сега има уродливи практики“, каза той. Според него има проблем, когато ръководен кадър взема висок бонус, но е несправедливо да няма бонуси в някои държавни органи.
Сагата с държавните бонуси бележи началото си в началото на седмицата, когато Мирчев разпространи стойността на допълните възнаградения на държавната администрация за 2024 година, като според справките му най-висок бонус е взел председателя на Сметната палата: 113 257 лв. Съпредседателят на "Да, България" не посочва конкретно име на председателския пост на одитния орган.
"Близо пет пъти по-малко от публикуваната в медиите сума е получил от Сметната палата през 2024 г. председателят Димитър Главчев като допълнително материално стимулиране (ДМС)''- такъв отговор дадоха от одитния орган на твърденията на Мирчев.
В отговора си Сметната палата посочват нещо важно: На 16.04.2024 Главчев става служебен министър-председател като определя за свой заместник Горица Грънчарова - Кожарева да получи правомощията на председател на Сметната палата.
Какви бонуси са взели държавните администрации през годините?
©
Още по темата
/
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Голям студ тази сутрин
09:33
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.