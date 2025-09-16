ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Какви имоти предпочитат младите българи?
Новото поколение купувачи на имоти имат различни потребности от предходните. Хората в по-напреднала възраст избират жилища с големи помещения и няколко стаи, където да бъде удобно за цялото им семейство. Младите мислят доста по-практично. Те предпочитат площ, която задоволява нуждите им и не искат нищо излишно. Гледат на голямата площи на имота като на нещо, което оскъпява покупката им. Затова има активно търсене на жилища с малка квадратура. Интересът на младите е насочен както към покупка на жилище за лично ползване, така и с инвестиционна цел. С покупката на малък апартамент сега, на младите не се налага да дават пари за наем. А след години, когато имат семейство и им трябва по-голяма площ, могат да го продадат и като доплатят да имат по-просторен дом. Така се оказва, че покупката на малък апартамент в редица случаи е отлична инвестиция.
Най-младите купувачи на пазара на имоти търсят предимно жилища в новопостроени сгради, като обръщат внимание на енергийната ефективност на сградата и държат да имат осигуреното паркомясто. Наличието на място за паркиране спестява много време за търсене на място къде да бъде оставена колата след прибиране от работа. Освен това след години, ако решат да продадат имота, наличието на паркомясто значително ще повиши цената му. Така освен, че е много практично, мястото за паркиране е и добра инвестиция.
Много млади хора имат високи доходи, което им позволява покупката на имот с ипотечен кредит. Жилищата в Пловдив ще продължат да поскъпват, категорични са брокери. Сред факторите за покачване на цените на имотния пазар в града под тепетата е засиленото търсене от страна на купувачите и развитието на индустриалните зони в Пловдив, пише "Труд". Затова покупката на жилище с кредит е добра инвестиция - цената на имота ще нараства, а с повишаване на заплатите през годините, изплащането на заема ще става по-лесно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
14:08 / 16.09.2025
Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събира...
13:44 / 16.09.2025
Само на 59 години си отиде Стефан Николов
13:19 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че ...
13:10 / 16.09.2025
Работодателите категорично против минималната заплата да стане 62...
12:58 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:48 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета