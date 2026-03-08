Какви послания отправиха родните политици навръх 8-ми март?
Първата в българската история жена президент Илияна Йотова написа в социалните мрежи: "Бъдете здрави! Бъдете светлина и вдъхновение, енергия и амбиция! Бъдете горди с всичко, което постигате всеки ден – успехи в професията, любов и топлина в семейството, подкрепа за приятелите! Не се страхувайте да отстоявате правата си и да мечтаете смело!".
"Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките. Глас, който призовава за разум, мир и диалог. Спомнете си какво е да родиш дете! Дайте му бъдеще!", допълни Йотова.
Поздравления за празника отправи и председателят на БСП Крум Зарков:
"Борба на жени на труда – от фабриките, нивите и офисите, работещи в здравеопазването и грижата, борба на студентки, учителки и жени на науката, борба на майки, дъщери и баби.
Истината е, че твърде дълго политиката говори за жените без истински да чува техния глас.
Политическите сили в България претендират да защитават равенството, но допускат неравенството да расте. Трудът на жените се приема за даденост, а правата им за второстепенни.
Днес жените в България работят повече и получават по-малко.
Трудът у дома продължава да се приема за "женско" задължение.
Грижата за деца, възрастни, болни и хора с увреждания пада предимно върху жените. Все още жени, преживели домашно насилие, са оставени без защита. Речта на омраза и агресия срещу жени - защото са жени ! - продължават да се вихрят.
Пред това социалистите нямат право да мълчат от страх да не бъдат на свой ред ругани. Време е отново да застанем редом с жените в България в борбите за равно заплащане за равен труд, за реална и ефективна защита срещу насилието,
за превръщането на грижата от бреме за жените в солидарно усилие на обществото.
У нас равенството е признато за право, но са необходими още много усилия, за да се превърне в реалност.
Затова и празникът ще е истински само ако ни накара да се замислим за необходимите действия утре".
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също не пропусна да почете дамите в този ден.
"Скъпи български майки, съпруги, сестри и дъщери, независимо дали сте лекари, учители, предприемачи, работещи майки или пазители на домашното огнище – вашият принос е безценен.
Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, а дните ви – с усмивки и спокойствие", написа той във Facebook.
По-рано лидерът на "Прогресивна България" и президент (2017 - 2026 г.) Румен Радев също честити 8 март на българките.
От своя страна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов лаконичен по повод празника на дамите. "Нищо не е един мъж без жена до себе си. Честит 8-ми март, скъпи български жени!", написа той.
