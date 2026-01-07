Какви са цените на куриерските услуги в евро
ФОКУС провери как стоят нещата сле влизането на България в еврозоната.
Двете основни фирми, които оперират на българския пазар обявиха цените си в евро.
При "Спиди" пратка до 3 кг ни излиза около 5,60 евро. В същото време при конкурента "Еконт" за пратка от 2 до 5 кг говорим за 7,14 евро. Уточняваме, че става въпрос за цените на услугата в рамките на населеното място.
Още едно важно уточнение. Ако в момента чакате да получите сума от наложен платеж, ще можете да изберете в лева или в евро да вземете парите. Естествено всичко зависи и от наличността в касата на офиса.
