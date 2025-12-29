Какви са най-честите причини за проблемни полети?
©
Някои от основните включват:
Стачки на персонала (на летището, на конкретна авиокомпания или на въздушните диспечери
Ограничения в капацитета на въздушния трафик (Air Traffic Control). Когато трафикът над определена зона е близо до максималния си капацитет, всяко смущение се отразява на множество полети.
Лоши метеорологични условия, които попречват на нормалното функциониране на авиационния трафик
Технически проблеми и оперативни смущения
Според Регламент EC261/2004 на ЕС, пътниците имат право на компенсация при определени проблеми с полета, включително:
Отменен полет с уведомление по-късно от 14 дни преди планираната дата,
Закъснение на полет с повече от 3 часа при пристигане,
Отказан достъп до борда поради свръхрезервация
Размерът на обезщетението може да достигне до €600 на човек, в зависимост от разстоянието на полета.
Още от категорията
/
Хоспитализирани, но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
15:03
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
10:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.