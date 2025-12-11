Сподели close
След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери, пише NOVA. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост. 

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

– Председателят на Народното събрание

– Управителят и подуправителите на БНБ

– Омбудсманът и негов заместник

– Председателят на Сметната палата

– Зам.-председатели на Сметната палата